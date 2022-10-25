Дуглас Сантос: «Зенит» мог бы сейчас выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в предыдущие годы»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал «СЭ» победу над «Сочи» в матче 14-го тура российской премьер-лиги (7:0).

— Мог ли «Зенит» выйти из группы в плей-офф, если бы сейчас играл в Лиге чемпионов?

— Сложно говорить, потому что мы не играем в этом турнире. Но то, как мы играем, заставляет думать о том, что «Зенит» мог бы выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в предыдущие годы. Но сейчас это невозможно.

«Зенит» после 14 матчей набрал 36 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице. Петербуржцы опережают «Спартак» на 7 очков.