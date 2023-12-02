Дьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартака» с «Ахматом» в РПЛ

Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков поделился мыслями в преддверии матча 17 тура РПЛ, в котором «Ахмат» примет «Спартак».

«Спартак» всегда должен настраиваться на победу, потому что неправильно вообще говорить о настрое. Не может быть недонастроя, тем более, в Грозном всегда очень сложно играть, помню еще по своей карьере. «Ахмат» с приходом Ромащенко начал очень ярко, а потом начался спад, после которого команда выйти не может. Нет результата, может игра не плохая, но важно, что нет результата. Каждый следующий матч может быть последним для тренера. «Спартаку» ни в коем случае нельзя недооценивать, что «Ахмат» идет на дне. Красно-белые не совсем стабильны в этом сезоне, поэтому нужно извлекать ошибки, которые были сделаны ранее», — приводит слова Дбякова Vprognoze.ru.

Матч пройдет 3 декабря и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент красно-белые с 27 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» располагается на 14-й позиции (13).