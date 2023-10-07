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Сегодня, 13:47

Дьяков считает, что Абаскаль чудит с выбором игроков

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Бывший игрок «Спартака-2» Виталий Дьяков поделился мнением о возможном увольнении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«В такой команде, как «Спартак», после ряда неудачных матчей всегда стоит опасаться, что тебя могут уволить. Тем более Абаскаль в «Спартаке» периодически чудит с выбором игроков, составом на матч. В этом сезоне у «Спартака» нет стабильности.

Поражение в дерби всегда отражается очень плохо. Потому что сразу идет давление со стороны болельщиков, прессы, ветеранов клуба. Да, может. Если «Спартак» выиграет у ЦСКА, то начнется наоборот: все начнут Абаскаля носить на руках. Будут говорить: «Главное, чтобы не ушел. Абаскаль — лучший тренер». Сейчас так, а через неделю уже другая реакция и совсем другое отношение», — приводит «РБ Спорт» слова Дьякова.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в Москве 8 октября. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.

Перед 11-м туром «Спартак» занимает пятое место в РПЛ, набрав 16 очков.

Источник: РБ Спорт
Виталий Дьяков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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