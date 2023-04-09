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Сегодня, 15:05

Дьяков — о выступлении «Спартака»: «Это не катастрофа, но команда попала в яму»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков считает, что неудачный отрезок красно-белых связан с провалом предсезонной подготовки.

«Это не катастрофа, но команда находится на спаде, попала в яму. Не очень хорошую игру показывают, особенно в защите — как следствие: потеря очков. После возобновления сезона они теряли очки там, где обязаны были выигрывать. Вчера с «Динамо» был сложный матч, но до этого они теряли очки с «Уралом», «Ахматом», «Оренбургом». Возьмите все эти баллы, и отрыв до Зенита был бы в намного короче. Может, они предсезонку неправильно провели. До этого всех обыгрывали, а дальше начался спад», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

После зимней паузы московский клуб одержал 3 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения. В турнирной таблице чемпионата России красно-белые с 42 очками занимают третье место.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10786733-dyakov-o-neudachnoj-serii-spartaka-eto-ne-katastrofa-no-komanda-popala-v-yamu.html
Виталий Дьяков
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