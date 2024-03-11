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11 марта, 12:01

Дюков: «Негативно относимся к истории с Промесом. Но есть скепсис к судебным органам Нидерландов»

Артем Бухаев
Корреспондент
Футболист Квинси Промес
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом.

— Как вы относитесь к истории с Квинси Промесом?

— Безусловно, негативно. Ждем от футболистов поведения, которое станет позитивным примером для болельщиков, для молодых футболистов. В данном случае важна юридическая составляющая. Сложно что-то комментировать в контексте уголовных дел, которые были возбуждены в Нидерландах. У меня есть определенный скепсис к правоохранительной системе и судебным органам Нидерландов. Но в данной ситуации в первую очередь должен разобраться клуб, принять для себя решение, допустимо пребывание Промеса в команде или нет.

— Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что человек с судимостью не должен играть в лиге. Вы согласны?

— Нужно исходить из того, какая судебная система принимала решение. Если решение принято российской судебной системой, то футболист не должен играть. Что касается зарубежных судебных инстанций, в их отношении есть определенный скепсис, каждый случай нужно рассматривать индивидуально.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая, где проходил тренировочный сбор команды. Футболиста задержали из-за оставления места ДТП.

5 марта сообщалось, что суд в ОАЭ по делу Промеса, который должен был состояться в этот день, отложен на неделю, так как судья не смог прибыть по личным причинам.

Александр Дюков. «Негативно относимся к истории Промеса. Но есть скепсис к судебным органам Нидерландов». Интервью Дюкова

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Александр Дюков
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