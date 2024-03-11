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11 марта, 11:57

КДК РФС накажет полузащитника «Ахмата» Харина за поведение в матче с «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ», что комитет рассмотрит поведение полузащитника «Ахмата» Евгения Харина в подтрибунном помещении после удаления в матче 20-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

Харин после удаления резко высказался в подтрибунном помещении: «Придурки блин (в оригинале употреблено нецензурное слово. — Прим. «СЭ»), новички долбаные (в оригинале употреблено нецензурное слово. — Прим. «СЭ»).

«КДК РФС рассмотрит использование футболистом «Ахмата» Хариным ненормативной лексики в подтрибунном помещении после удаления в матче против «Динамо» в 20-м туре», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Динамо» (38 очков) одержало вторую победу после возобновления чемпионата и сократило отставание от «Краснодара» (39), занимающего вторую строчку в турнирной таблице. «Ахмат» (20) идет 12-м в РПЛ.

Евгений Харин
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
Артур Григорьянц
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