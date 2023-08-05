Джикия считает, что в Казани была атмосфера домашнего матча «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Рубином» (4:1) в третьем туре чемпионата России.

— Как вам атмосфера на трибунах? Очень похожа на домашнюю?

— Согласен с этим. Пришло 17-18 тысяч человек, и было приятно, когда они скандировали «Спартак», «Спартак», и еще было видно, что на трибунах красно-белых было больше, хоть и играли в Казани.

— «Рубин» чем-то удивил сегодня?

— «Рубин» активно начал игру. А так, что разбирали перед матчем, то они нам и преподнесли. Но также у казанцев есть хорошие мастера, со многими лично знаком, поэтому посмотрим, как «Рубин» будет дальше выступать.

— Чувствовали ли вы, что футболистам «Рубина» было некомфортно из-за большого количества болельщиков «Спартака»?

— Опять же, было приятно, что у красно-белых было большинство на трибунах. А то, что мы играли в Казани, но чувствовали себя как дома — это «Спартак». Такое часто и везде.

— Как вам игралось в жару?

— Лучше играть летом, чем в декабре или феврале.

«Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 3 матчах.