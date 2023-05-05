Джорджевич назвал неожиданным уход Бердыева из «Сочи»

Форвард «Сочи» Лука Джорджевич поделился мнением об уходе Курбана Бердыева из клуба.

«Уход действительно был неожиданным. Понятно, что результаты были не очень хорошими. Да, было 3 поражения в 5 матчах, но при этом побеждали серьезных соперников. Конечно, мы переживали из-за происходящего. Однако сейчас надо двигаться дальше. Бердыев много дал. Я кайфовал от тренировок, от всего того, что он привнес. Всех идей, нюансов, о которых я раньше даже не слышал. Это тренер, который следит за всеми деталями. Я благодарен ему», — приводит «РБ Спорт» слова Джорджевича.

Бердыев возглавил «Сочи» в декабре 2022 года. 10 апреля 70-летний специалист покинул клуб. Под его руководством сочинская команда провела 5 матчей.

По итогам 25 туров «Сочи» с 34 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.