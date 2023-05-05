Джорджевич назвал неожиданным уход Бердыева из «Сочи»

Сегодня, 20:08
Форвард «Сочи» Лука Джорджевич поделился мнением об уходе Курбана Бердыева из клуба.
«Уход действительно был неожиданным. Понятно, что результаты были не очень хорошими. Да, было 3 поражения в 5 матчах, но при этом побеждали серьезных соперников. Конечно, мы переживали из-за происходящего. Однако сейчас надо двигаться дальше. Бердыев много дал. Я кайфовал от тренировок, от всего того, что он привнес. Всех идей, нюансов, о которых я раньше даже не слышал. Это тренер, который следит за всеми деталями. Я благодарен ему», — приводит «РБ Спорт» слова Джорджевича.
Бердыев возглавил «Сочи» в декабре 2022 года. 10 апреля 70-летний специалист покинул клуб. Под его руководством сочинская команда провела 5 матчей.
По итогам 25 туров «Сочи» с 34 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.