Дзюба извинился перед болельщиками за свою игру в матче против «Зенита»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в социальной сети прокомментировал поражение в матче 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

— Хотел бы извиниться за свою игру. Состояние было с моей стороны не очень. Может, как-то перегорел даже. Вроде, внутренне спокоен был, наверное, в голове там было какое-то состояние. Хотелось, чтобы команда победила. Может даже, чересчур сильно хотел. Наверное, сегодня была очень интересная игра. К сожалению, мы проиграли. Сейчас прям так тошно, противно на душе, но надо через это пройти. Искренне верю, что у нашей команды есть характер. Есть все для того, чтобы в будущем быть сильнее. Пусть проиграли сегодня, но мы с высоко поднятой головой. Из этого поражения сделаем огромные выводы. Мы уже на данный момент конкурентоспособны и играем на равных с чемпионом страны. Надеюсь, уже в следующем сезоне эти молодые ребята станут более зрелыми, сильными и у них будет все хорошо. Это огромный урок для нас, особенно для меня. Потому что надо поспокойнее. Ты думаешь, что все должно получаться, но на самом деле в жизни бывает такое, что даже стоит проиграть однажды, оступиться сильно и получить такую хорошую пощечину, оплеуху. Это даже может стать большим импульсом в твоей жизни, карьере, — сказал Дзюба.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.