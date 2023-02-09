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Сегодня, 17:16

Новичок «Локомотива» Дзюба прибудет в расположение клуба вечером 9 февраля

Алина Савинова
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Нападающий Артем Дзюба прибудет в расположение «Локомотива» вечером 9 февраля, сообщает Metaratings.ru.

На данный момент игроки московского клуба проводят отдых после второго сбора. Завтра с утра команда проведет тренировку и начнет свой третий сбор. На тренировке к ним присоединится новичок клуба Дзюба.

Также источник сообщает, что другой защитник — Игорь Смольников присоединится к железнодорожникам утром 10 февраля.

8 февраля стало известно о том, что «Локомотив» подписал Дзюбу и Смольникова до конца текущего сезона. В новом клубе нападающий будет выступать под номером 7, а защитник — под номером 8.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/dzyuba-pribudet-v-raspolozhenie-lokomotiva-vecherom-9-fevralya-a-zavtra-provedyot-pervuyu-trenirovku-226508/
Артем Дзюба
Игорь Смольников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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