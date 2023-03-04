Эдуард Мор: «Грубейшая ошибка Мешкова — так ошибаются только молодые арбитры»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал эпизод с не засчитанным голом Александра Соболева на последних минутах матча 18-го тура РПЛ с «Уралом».

«Грубейшая ошибка Мешкова. Не думаю, что он это сделал специально. Наверняка хотел свой 200-й матч хорошо отработать. Но допустил ошибку, которая свойственна молодому судье, не имеющему опыта. Так бывает: и на старуху бывает проруха. Теперь Мешков получит, конечно, по полной. Но это именно ошибка. Просто очень грубая», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.