Егор Титов: «Если бы у «Зенита» уехал Малком, то тогда у «Спартака» был бы шанс догнать петербуржцев»

Сегодня, 17:10
Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов оценил работу главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.
«Работу тренера можно было бы оценивать, если бы я мог посмотреть, что они делают. Всем показывают только разминку — официальные 15 минут. А что они делают дальше, не знаю. Тяжело оценивать. Конечно, команда идет в лидерах, и это великолепно. Но как будет дальше... Если бы у «Зенита» уехал Малком, то тогда у «Спартака» был бы шанс догнать петербуржцев. В России есть один гегемон уже несколько лет — «Зенит». Поэтому вероятность того, что «Спартак» станет чемпионом, небольшая. Но верим», — цитирует Титова «Газета.Ru».
По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 42 очка. «Спартак» идет вторым, отставая от петербургской команды на 6 очков.
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