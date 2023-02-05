Мелкадзе рассказал, какие цели поставил перед собой на вторую часть сезона

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал «СЭ» о своих целях на вторую часть сезона.

«Цель команды — попасть в пятерку и закрепиться там. Сейчас «Сочи» занимает не свое место в таблице. А какая цель у меня лично? Ну, было бы неплохо забить еще пять-шесть голов. Тогда я буду доволен», — сказал Мелкадзе.

После 17 туров «Сочи» с 25 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Мелкадзе принял участие в 14 матчах, забив 5 голов.