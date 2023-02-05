Мелкадзе рассказал, какие цели поставил перед собой на вторую часть сезона

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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал «СЭ» о своих целях на вторую часть сезона.
«Цель команды — попасть в пятерку и закрепиться там. Сейчас «Сочи» занимает не свое место в таблице. А какая цель у меня лично? Ну, было бы неплохо забить еще пять-шесть голов. Тогда я буду доволен», — сказал Мелкадзе.
После 17 туров «Сочи» с 25 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Мелкадзе принял участие в 14 матчах, забив 5 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования