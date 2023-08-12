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Сегодня, 12:18

Егорычев рассказал, как «Урал» перевернул игру со «Спартаком»: «Бикфалви и Мишкич сказали, что можем забить третий»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в 4-м туре чемпионата России.

«Уже отошли от этого матча. Сейчас надо восстановить силы, покушать. В концовке встречи было очень много эмоций, просто бешеная игра! Когда забил Эрик — было невероятно! Но я быстро отхожу от матчей. Сейчас будет два дня выходных — нужно восстановиться и готовиться к следующим играм», — сказал Егорычев «СЭ».

Также полузащитник «Урала» рассказал, как команде удалось перевернуть концовку матча.

«Когда начинаешь проигрывать, сразу рискуешь, бежишь больше в атаку, бросаешь зоны, раскрываешься. Мы просто хотели отыграться. Когда забили ответный мяч, Бикфалви и Мишкич сказали, что мы можем забить третий. Вот мы и поверили в себя», — добавил Егорычев.

«Спартак» после четырех туров набрал 9 очков и занимает промежуточное третье место. «Урал» с 10 очками находится на первой строчке.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
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