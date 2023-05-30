Экс-арбитр Егоров: «После ухода Федуна «Спартак» сделал шаг вперед»

Бывший арбитр Игорь Егоров считает, что уход Леонида Федуна с поста президента «Спартака» пошел на пользу московскому клубу.

«Я не думаю, что стало хуже, потому хуже уже быть не могло. Были какие-то непонятные комментарии, все время виноваты судьи. Сейчас это происходит в меньшей мере. В принципе, «Спартак» сейчас борется за второе место. Если брать по-старому, команда билась бы за Лигу чемпионов. Так что думаю, после ухода Федуна «Спартак» сделал шаг вперед», — приводит «РБ Спорт» слова Егорова.

Федун покинул пост президента «Спартака» летом 2022 года. Специалист управлял футбольным клубом 18 лет.

В текущем сезоне красно-белые занимают 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка.