Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на вызов защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в сборную Армении.

«Это его выбор. Он ищет лучшие для себя варианты. Поэтому если он выбрал, значит посчитал этот вариант лучшим. Думаю, Россия от этого не много потеряла. Каждый может выбирать. Никто не может запретить играть за какую-то сборную, потому что у него есть паспорт и одной, и другой страны», — сказал Булыкин «СЭ».

Ранее игрок выступал за юношескую и молодежную сборные России. В этом сезоне РПЛ 23-летний футболист провел в РПЛ 18 матчей, отметившись 1 голом и 2 голевыми передачами.

Игра Армении с Турцией состоится 25 марта.