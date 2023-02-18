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Сегодня, 21:02

Сенников: «Кузяев более разнообразный игрок в атаке, чем Баринов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил уровень футболистов Дмитрия Баринова и Далера Кузяева.

По информации «СЭ», «Зенит» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, в случае если хавбек Далер Кузяев решит не продлевать истекающее летом текущее соглашение с питерцами.

«У Кузяева и Баринова чуть разные амплуа, но они примерно на одном уровне, поэтому Далер может стать равноценной заменой Дмитрию. Надо ли расставаться с Бариновым? Смотря, какие позиции потом будут укреплять. Кузяев более разнообразный игрок в атакующей линии. Далер может на флангах сыграть, в центре полузащиты. У Кузяева есть перспективы в «Локомотиве», если он захочет перейти в эту команду», — сказал Сенников «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кузяев провел 20 матчей за сине-бело-голубых, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

На счету Баринова в нынешнем сезоне 20 игр, один гол и один голевой пас.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sennikov-kuzyaev-bolee-raznoobrazny-j-igrok-v-atake-chem-barinov-e-to-ravnotsennaya-zamena-dmitriyu/
Далер Кузяев
Дмитрий Баринов
Дмитрий Сенников
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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