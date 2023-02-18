Сенников: «Кузяев более разнообразный игрок в атаке, чем Баринов»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил уровень футболистов Дмитрия Баринова и Далера Кузяева.

По информации «СЭ», «Зенит» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, в случае если хавбек Далер Кузяев решит не продлевать истекающее летом текущее соглашение с питерцами.

«У Кузяева и Баринова чуть разные амплуа, но они примерно на одном уровне, поэтому Далер может стать равноценной заменой Дмитрию. Надо ли расставаться с Бариновым? Смотря, какие позиции потом будут укреплять. Кузяев более разнообразный игрок в атакующей линии. Далер может на флангах сыграть, в центре полузащиты. У Кузяева есть перспективы в «Локомотиве», если он захочет перейти в эту команду», — сказал Сенников «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кузяев провел 20 матчей за сине-бело-голубых, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

На счету Баринова в нынешнем сезоне 20 игр, один гол и один голевой пас.