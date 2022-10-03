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Сегодня, 15:30

Экс-главный тренер «Динамо» Кобелев прокомментировал неудачные результаты команды в РПЛ

Виктория Кравченко

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о результатах московского клуба в чемпионате России. Он считает, что игроки должны биться за свое имя.

— Конечно, три поражения подряд — не тот результат, на который все рассчитывали. Стоит отметить, что не хватает азарта, старания. Сложно говорить об этом со стороны, надо находится внутри коллектива. Есть достаточно много опытных ребят в команде, их особо настраивать не нужно, но какой-то агрессии в игре не замечается, — цитирует Андрея Кобелева «Спорт День за Днем».

«Динамо» потерпело пять поражений в последних семи матчах. Команда набрала 16 очков и расположилась на 8-м месте РПЛ.

8 октября ЦСКА примет «Динамо» в 12-м туре РПЛ. Начало — в 16.30 мск.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kobelev-poluchaetsya-igroki-dinamo-za-klub-byutsya-a-za-trenera-net
Андрей Кобелев (футбол)
ФК Динамо (Москва)
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