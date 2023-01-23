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Сегодня, 18:32

Бушманов оценил вклад Абаскаля в развитие молодых игроков «Спартака»

Руслан Минаев
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Экс главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением о вкладе наставника красно-белых Гильермо Абаскаля в развитие молодых игроков клуба.

— Что касается сборов, то там всегда присутствуют много молодых игроков, — цитирует Бушманова «РБ Спорт». — Да, у «Спартака» сейчас много таких футболистов, играющих в основном составе. Это здорово, тем более большинство из них воспитанники академии красно-белых.

— В этом есть заслуга Абаскаля, или это просто стечение обстоятельств?

— Безусловно, это заслуга тренера. Абаскаль доверяет им, дает играть и не сажает на скамейку после первой ошибки. Для молодых футболистов это особенно важно.

После первой половины сезона РПЛ «Спартак» занимает второе место с 36 очками.

Команда Абаскаля проведет первый сбор в Дубае с 13 по 27 января.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-zdorovo-chto-v-spartake-igrayut-molody-e-vospitanniki-e-to-zasluga-abaskalya/
Евгений Бушманов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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