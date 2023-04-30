Экс-игрок ЦСКА Попов считает, что «Ростов» выглядел лучше «Спартака»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов прокомментировал результат матча «Спартак» — «Ростов» (1:1) в 25-м туре РПЛ.

«Игра раскрылась, скажем так, в последние пятнадцать минут, после забитого мяча «Ростова». До этого футбол был более-менее равный. Но, наверно, при незначительном преимуществе «Ростова», который выглядел более целостно. Ну, а «Спартак» после пропущенного мяча проснулся, активизировался и включился.

Эта ничья больше обидна для «Ростова». «Спартак» все-таки вырвал одно очко, а «Ростов» не удержал победу. Мне больше понравился «Ростов», а «Спартак» уже который раз проявил характер. Ничья — положительный исход для «Спартака», учитывая, как складывался матч в целом», — цитирует Попова «Евро Футбол».

«Ростов» с 50 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, набрав 49 баллов.