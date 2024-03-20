Экс-игрок ЦСКА Кузнецов не будет удивлен переходом Чалова в «Зенит»

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о будущем нападающего Федора Чалова.

«Вообще не удивлюсь [его переходу в «Зенит»]. Сейчас такое время, любого игрока можно забрать из одной команды в другую. Дай больше денег — и перейдет», — цитирует Кузнецова «Спорт день за днем».

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов провел 29 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до конца декабря 2024 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.