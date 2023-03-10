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Сегодня, 18:11

Канчельскис: «Для Кузяева будет хорошо уехать в Европу»

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в европейский клуб.

«Возможный переезд Кузяева в европейский клуб не откроет окно в зарубежные чемпионаты для других российских футболистов, — цитирует Канчельскиса Metaratings. — Как к нам относились, так и будут относиться дальше. Если клуб хочет купить игрока, то он его покупает. И никто не будет смотреть на какие-то дополнительные факторы. Для Кузяева будет хорошо уехать в Европу. Окно заграницу уже пробито давно, наши игроки уже играли в зарубежных чемпионатах. Повторюсь, чем больше российских футболистов будет играть в Европе, тем лучше будет для сборной России».

30-летний российский игрок выступает за «Зенит» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт Кузяева с сине-бело-голубыми рассчитан до лета этого года.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-pereezd-kuzyaeva-v-evropu-ne-otkroet-okno-v-zarubezhnye-chempionaty-dlya-drugikh-rossiiskikh-futbolistov-234398/
Андрей Канчельскис
Далер Кузяев
ФК Зенит
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