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Гаврилов — о неудачной игре «Спартака» после рестарта РПЛ: «Пугает такая нестабильность»

Гаврилов отреагировал на ничью «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ против «Ахмата»
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Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал для «СЭ» ничью «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«У «Спартака» было преимущество. Концовки не хватило — последней передачи и завершения. Были все предпосылки для гола, можно было забивать. Плохая игра после рестарта чемпионата? Пусть они сами разбираются внутри команды, что им мешает набирать очки. Пугает такая нестабильность. Сможет ли «Спартак взять медали в сезоне? Всегда есть шанс. Не все потеряно. Надо играть, надо стараться. Одна ничья ни о чем не говорит, не проиграли же. Одно очко есть. Надо дальше очки набирать. Но дальше календарь тяжелый. Раз календарь такой, надо стараться все преодолеть», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Ахмат» находится на шестой строчке (33).

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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