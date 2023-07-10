Экс-игрок «Зенита» Зазулин: «Если Венделу сделать выговор на месячную зарплату, то другие легионеры задумаются»

Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин поделился мыслями о ситуации с бразильским полузащитником сине-бело-голубых Венделом, который не вернулся в команду после отпуска.

«Думаю, руководство «Зенита» на связи с Венделом. Наверное, они как-то договорились о его позднем прибытии в расположение клуба. Если есть возможность уйти в хороший европейский клуб, надо уходить. Что сделал бы я? В дубль бы не стал переводить, но оштрафовал бы в денежном эквиваленте. Уверен, в «Зените» такая система есть, чтобы игроки не нарушали дисциплину. Правда, больно Венделу не станет от такого штрафа. Вот если бы на месячную зарплату сделать выговор, то и другие легионеры задумаются. Руководство и тренер должны строго следить за дисциплиной», — цитирует Зазулина Legalbet.

1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб разрешил футболисту искать другую команду.

Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. Всего за петербуржцев он провел 88 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Действующий контракт 25-летнего бразильца с командой из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.