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Сегодня, 20:10

Экс-полузащитник «Базеля»: «Абаскаль — молодой тренер. Возможно, у него получится в «Спартаке»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Базеля» и сборной Сербии Здравко Кузманович в комментарии для «СЭ» поделился мнением о работе главного тренера Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

— Гильермо Абаскаль перешел на должность главного тренера «Спартака» из вашей бывшей команды — «Базеля». Вы знакомы с ним лично?

— Лично я его не знаю. Я играл там давно. Сейчас у клуба большие проблемы. Нет хорошего результата. Я считаю, что им надо многое менять. Абаскаль — молодой тренер. Возможно, у него получится в «Спартаке».

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Здравко Кузманович
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