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Сегодня, 17:35

Каряка: «Крылья Советов» наберут свои очки и не попадут в стыковые матчи»

Каряка оценил шансы «Крыльев Советов» на сохранение прописки в РПЛ
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Экс-полузащитник «Крыльев Советов» Андрей Каряка оценил шансы самарцев на сохранение прописки в РПЛ.

«Крылья» еще не набрали очки после возобновления РПЛ, хотя в Кубке России с «Динамо» выглядели неплохо. С чем связан недобор очков виднее Осинькину. В самарский клуб пришли новые игроки, им нужно время на адаптацию. Думаю, что в итоге «Крылья» наберут свои очки. Нужно посмотреть еще календарь самарцев, сыграть надо еще много матчей, поэтому все может произойти. Думаю, что в стыки они не попадут», — приводит слова Каряки Metaratings.ru.

В ближайшем туре чемпионата России «Крылья» на своем поле сыграют против «Оренбурга», идущего на 7-м месте.

Самарский клуб после 20 туров располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Матч состоится 2 апреля в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/karyaka-krylya-sovetov-naberut-svoi-ochki-i-ne-popadut-v-stykovye-matchi-237211/
Андрей Каряка
ФК Крылья Советов (Самара)
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