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Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ, в котором встретятся «Ростов» и «Динамо».
«Наверное, этот матч можно назвать центральным в туре, потому что играют команды, занимающие позиции в верхней шестерке. «Ростов» последний матч выиграл, для них это, конечно, большой плюс. Однако «Динамо» пять последних игр не проигрывает, москвичи набрали хороший ход, стабилизировали свою игру. Это будет очень напряженный матч, — цитирует Metaratings Тихонова. — «Динамо», конечно, нужно догонять «Ростов», ведь их друг от друга отделяют всего три очка. «Динамо» нужно вклиниваться в борьбу за медали, но «Ростов» в последней игре получил хороший глоток воздуха. Нас ждет очень увлекательная игра с обилием голов, и думаю, что «Динамо» все-таки фаворит в этом матче».
«Ростов» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Динамо» располагается на 6-й строчке — 26 очков.
Матч «Ростов» — «Динамо» пройдет 6 ноября в 19.00 по московскому времени.
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