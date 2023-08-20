Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:15

Корнеев: «7 миллионов за Медину адекватно. Вот 7 миллионов за Марадишвили — бред!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Хесус Медина.
Фото ФК «Спартак»
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» заявил, что считает трансфер Хесуса Медины в «Спартак» логичным.

— Эксперимент с Мединой на позиции «восьмерки» в матче с «Уралом» себя не оправдал?

— Мне кажется, его брали не для того, чтобы он играл «восьмерку». Парагваец должен действовать повыше. Это точно не box to box.

— Зачем «Спартак» купил парагвайца у ЦСКА за 7 миллионов?

— «Спартак» давно искал левоногого полузащитника. Все, в принципе, логично. 7 миллионов? Ну давайте проанализируем статистику Медины в РПЛ в прошлом сезоне. (В прошлом сезоне парагваец в составе ЦСКА забил в РПЛ 8 голов и отдал 7 результативных передач. — Прим. «СЭ»). Думаю, адекватная сумма трансфера. Учитывая еще и тот факт, что не надо было никому переводить деньги за рубеж. Все довольно быстро решилось.

— То есть все логично?

— Давайте немного по-другому поставим вопрос. 7 миллионов за Марадишвили — адекватная цена? (Осенью 2021 года «Локомотив» купил Константина Марадишвили у ЦСКА за 7 миллионов евро. — Прим. «СЭ»).

— Наверное, многовато.

— Да не многовато, а бред! Реально просто бред какой-то. А у Медины была очень приличная статистика. В ЦСКА он доказал, что мультифункционален, способен закрыть несколько позиций. Так что этот трансфер мне вполне понятен.

Полностью интервью Корнеева читайте на сайте «СЭ»

Игорь Корнеев
Хесус Медина
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи
Корнеев: «Клаудиньо пора понять, что РПЛ — не прогулочная история»
«Спартак» показал готовность стадиона и поля к матчу с «Зенитом» после ливня в Москве
Бальбуэна надеется, что Карраскаль сможет присоединиться к «Динамо»
«Спартак», «Зенит», а потом опять «Спартак»! Угадай футболиста по карьерному пути
Вместе с Ташуевым «Ахмат» покинули три тренера, один остался
«Балтика» планирует обратиться в ЭСК РФС по эпизоду с пенальти в матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корнеев объяснил, почему против «Зенита» сыграет Мозес, а не Игнатов

«Факел» — «Пари НН»: стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ