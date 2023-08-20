Корнеев объяснил, почему против «Зенита» сыграет Мозес, а не Игнатов

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев ответил на вопрос «СЭ», кто в «Спартака» сыграет на позиции «десятки» в матче 5-го тура РПЛ с питерцами.

— Кто сыграет в центре поля чуть выше опорника? Зобнин и???

— Думаю, Мозес. Он достаточно эффективен в этой позиции. Абаскаль нашел ему оптимальное место на поле. Он может и «восьмерку» сыграть, и подняться чуть выше. Нанести завершающий улар. Не до конца понимаю, в какой он форме. Но на бумаге именно Мозес должен выйти с первых минут.

— Почему не Игнатов?

— Мозес и Игнатов — разные игроки. Но повторю свою мысль. В поединке с «Зенитом» очень важен объем и физика, мастерство в завершающих фазах. Мозес, кстати, умеет и неплохо обороняться. Для баланса, мне кажется, именно в этой игре он будет полезнее Игнатова с первых минут.

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