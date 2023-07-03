Экс-тренер «Краснодара» Фоменко: «С Галицким спорить бесполезно. Он тебя задавит кучей аргументов»

Бывший тренер «Краснодара» Олег Фоменко рассказал, что спорить с владельцем донской команды Сергеем Галицким было всегда бесполезно.

— Галицкий против форсирования?

— Он считает, что футболист должен пройти все стадии. Я полагал, что футболист, если соответствует уровню основы, должен привлекаться, несмотря на то, в какой команде играет, — приводит Sport24 слова Фоменко.

— И как доносили эту мысль?

— Мы с Галицким обсуждали. Но есть стратегия академии, с ней не поспоришь.

— А часто приходилось спорить?

— С Сергеем Николаевичем спорить бесполезно. Без шансов. Он тебя задавит кучей аргументов.

— Зато интересно!

— Не-не, интересно, когда со стороны смотришь, как он спорит с кем-то!

Фоменко работал в «Краснодаре» с 2010 по 2019 год. Также он тренировал «Сочи», а с 2022 года является помощником главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.