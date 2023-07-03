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Экс-тренер «Краснодара» Фоменко: «С Галицким спорить бесполезно. Он тебя задавит кучей аргументов»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Краснодара» Олег Фоменко рассказал, что спорить с владельцем донской команды Сергеем Галицким было всегда бесполезно.

— Галицкий против форсирования?

— Он считает, что футболист должен пройти все стадии. Я полагал, что футболист, если соответствует уровню основы, должен привлекаться, несмотря на то, в какой команде играет, — приводит Sport24 слова Фоменко.

— И как доносили эту мысль?

— Мы с Галицким обсуждали. Но есть стратегия академии, с ней не поспоришь.

— А часто приходилось спорить?

— С Сергеем Николаевичем спорить бесполезно. Без шансов. Он тебя задавит кучей аргументов.

— Зато интересно!

— Не-не, интересно, когда со стороны смотришь, как он спорит с кем-то!

Фоменко работал в «Краснодаре» с 2010 по 2019 год. Также он тренировал «Сочи», а с 2022 года является помощником главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-03-eks-trener-krasnodara-o-galitskom-s-nim-sporit-bespolezno-bez-shansov-on-tebya-zadavit-kuchey-argumentov
Футбол
ФК Краснодар
Олег Фоменко
Сергей Галицкий
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