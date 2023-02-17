Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» поражение сине-бело-голубых в товарищеском матче с иранским «Сепаханом» (0:2).

«Это поражение ничего не значит, это товарищеская игра. Товарищеские игры всегда такие, все нормально. У «Зенита» по-прежнему нет конкуренции в чемпионате России. Уверен, что ребята будут отлично играть во второй половине сезона. «Спартак» пусть сколько угодно хорошо выглядит, все равно чемпионом будет «Зенит», — сказал Петржела «СЭ».

«Сепахан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Ирана, опережая идущего на второй строчке «Персеполиса» на три очка.

Перед возобновлением РПЛ «Зенит» идет на первом месте в турнирной таблице (42 очка). Сразу за ним «Спартак», отстающий на 6 очков и «Ростов» с 35 очками.

25 февраля «Зенит» проведет матч 1/4 финала Кубка России против ульяновской «Волги».