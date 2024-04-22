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Сегодня, 09:55

Федун резко высказался о ситуации с Промесом: «Больше чем глупость! Но я не буду говорить такие слова»

Константин Белов
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» высказался об отсутствии нападающего Квинси Промеса.

«Есть генеральный директор клуба, ему и надо задавать данный вопрос. Зачем они его повезли в ОАЭ? Зачем? Знали, что есть уголовное дело. Это полная глупость. Это больше чем глупость, но я не буду говорить такие слова... Просто потеряли самого титулованного и самого сильного игрока. Этого нельзя было допускать. Но что произошло, то произошло. Будем надеяться, что данный вопрос получится решить. Как? Я не знаю...» — сказал Федун «СЭ».

В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

«Спартак» после 24 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.

«Карпин? Вы все видели». Интервью Леонида Федуна о смене тренера «Спартака», Промесе и дерби

Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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