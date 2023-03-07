ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Турбина назначить пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Ахматом»

Заместитель главы департамента судейства РФС Николай Иванов сообщил, что Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) не рассматривала эпизод с незасчитанным голом в конце матча 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» (2:2), а также признала ошибочным решение арбитра Евгения Турбина назначить пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Ахматом» (1:3).

«Экспертно-судейская комиссия эпизод с незасчитанным голом «Спартака» не рассматривала, ничего сложного в этом нет, — сказал Иванов в эфире программы «Правила игры» на «Матч Премьер». — Департамент судейства и члены судейства понимают, что здесь произошла ошибка, которая, к сожалению, повлияла на результат. В данной ситуации здесь не нужна ЭСК.

По итогам тура была подано только две заявки по матчу «Ахмат» — «Оренбург». Эпизодов было больше, но которые попадают под рассмотрение ЭСК — два. Один момент — первый гол в ворота «Оренбурга», некоторые посчитали, что мяч был забит из офсайда. На самом деле показ телевизионный не позволяет однозначно утверждать, что была очевидная ошибка судьи. Картинка не позволяет сказать, какая часть игрока атакующего или обороняющегося была ближе к линии ворот.

Второй эпизод — пенальти в ворота «Оренбурга», когда был наступ на игрока «Ахмата». В данной ситуации большинством голосов ЭСК решила, что ошибочно назначен 11-метровый удар и вынесено второе предупреждение игроку «Оренбурга», потому что в данной игровой ситуации на повторе видно, что игрок «Оренбурга» не делал никаких дополнительных движений и усилий, это случайный контакт с игроком. В тот момент, когда он не видит игрока, нога игрока «Ахмата» наезжает на ногу футболиста «Оренбурга», который делал шаг".

«Оренбург» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 18 матчах. «Ахмат» располагается на 6-й строчке — 29 очков.