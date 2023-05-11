Евсеев: «У «Факела» слишком мало времени, чтобы искать какую-то философию»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от концовки сезона.

«У команды очень мало времени, чтобы искать какую-то философию главного тренера или перестраивать команду. Сейчас надо готовиться к каждой конкретной игре. Вне зависимости от соперника, нужно набирать очки. У нас остались игры и с чемпионом, и с командами, которые рядом с нами. Везде надо добиваться положительного результата», — сказал Евсеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

47-летний специалист возглавил «Факел» в начале мая, сменив на посту главного тренера Дмитрия Пятибратова. После 26 туров воронежцы с 24 очками занимают 13-е место в РПЛ.