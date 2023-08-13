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РПЛ

Сегодня, 19:57

Евсеев с сарказмом высказался о победе «Зенита»: «Очень хорошо и красиво выиграли»

Георгий Горностаев
корреспондент
Вадим Евсеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев прокомментировал поражение команды в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). Специалист поблагодарил болельщиков за поддержку и футболистов клуба за игру.

«Отмечу и поздравлю наших болельщиков, они увидели сегодня команду, которая не сдается и играет до конца. Благодарен футболистам, они играют на пределе свих возможностей. Может получаться, может нет, но безразличных в команде нет. Если хотите задавать вопросы, зайдите в раздевалку «Факела» и спросите, там футболисты вам много чего расскажут. Поздравляю «Зенит», что очень хорошо и красиво выиграли. Мои поздравления», — сказал Евсеев.

После 4 туров РПЛ «Зенит» набрал семь очков и расположился на 5-м месте в турнирной таблице. «Факел» — на последней строчке.

20 августа «Зенит» сыграет со «Спартаком» на выезде в матче 5-го тура РПЛ. «Факел» в этот же день встретится с «Пари НН».

Вадим Евсеев
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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