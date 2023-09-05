Евсеев покинул пост главного тренера «Факела»

Главный тренер «Факел» Вадим Евсеев покинул воронежский клуб.

«Вадим Валентинович, спасибо за вклад в развитие нашего клуба. За тот рывок в мае текущего года, который помог нашей команде сохранить прописку в Премьер-лиге. Двери нашего клуба всегда будут открыты для вас!» — говорится в заявлении клуба в официальном Telegram-канале.

Воронежский клуб также пожелал специалисту удачи в дальнейшей карьере.

47-летний специалист возглавил «Факел» в мае 2023 года. Под его руководством воронежский клуб провел 17 матчей, одержал семь побед, потерпел девять поражений и один раз сыграл вничью.

После семи туров чемпионата России-2023/24 «Факел» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, набрав четыре очка.