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Сегодня, 17:54

Семин считает, что «Факел» поспешил с отставкой Евсеева: «Руководители часто выносят неожиданные решения»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» новость об отставке Вадима Евсеева с поста главного тренера «Факела».

«Думаю, это большая спешка, потому что в прошлом сезоне Евсеев оставил «Факел» в РПЛ, а сейчас чемпионат только начинается. Команда у него в отдельных матчах играла очень хорошо. Не было удачи у него. Руководители часто выносят неожиданные решения.
Сможет ли Евсеев в этом сезоне возглавить какой-нибудь другой клуб РПЛ? А почему нет? Он молодой парень. Где бы он ни работал, везде все хорошо было. Прошло всего 7 туров. Это только начало. Я бы не стал за 7 туров оценивать тренера», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

47-летний Евсеев возглавлял «Факел» с мая 2023 года. Под его руководством воронежский клуб провел 17 матчей, одержал семь побед, потерпел девять поражений и один раз сыграл вничью.

После семи туров чемпионата России-2023/24 воронежцы занимают 15-ю строчку в турнирной таблице с четырьмя очками.

Вадим Евсеев
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Юрий Семин
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
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 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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