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Сегодня, 15:53

«Факел» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

Виктория Кравченко
Игроки «Динамо» и «Факела».
Фото ФК «Динамо»
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«Факел» спасся от поражения в домашнем матче 18-го тура чемпионата России с «Динамо» — 1:1.

На 29-й минуте счет открыл форвард московской команды Ярослав Гладышев. На 79-й минуте счет сравнял нападающий воронежского клуба Максим Максимов, реализовавший пенальти.

Для голкипера «Динамо» Максима Шунина эта игра стала рекордной в московском клубе. Он провел 359 матчей за бело-голубых.

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» после 18 туров с 21 баллом идет 11-м.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:1
Динамо

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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