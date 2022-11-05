«Факел» — «Краснодар»: Квеквескири сравнял счет в матче

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири забил второй гол в матче 16-го тура РПЛ против «Краснодара».

Хавбек отличился на 84-й минуте. Счет в игре — 3:3.

Этот гол стал третьим для Квеквескири в текущем сезоне РПЛ.