«Факел» — «Пари НН»: стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ

Матч пройдет в Воронеже. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

«Факел»: Гудиев, Кудряшов, Божин, Черов, Мастерной, Альшин, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Аппаев, Максимов.

Запасные: Беленов, Брызгалов, Суслов, Магаль, Калинин, Яколиш, Якимов, Багамаев, Иалев, Марков, Долгов, Ивахнов.

«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Гоцук, Александров, Масоэро, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Майга, Севикян, Сулейманов.

Запасные: Ботнарь, Кукушкин, Стоцкий, Толстопятов, Шнапцев, Юлдошев, Стаматов, Жигулев, Михайлов, Эссьен, Кухарчук, Зе Турбо.