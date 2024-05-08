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Сегодня, 11:10

«Факел» попросил ЭСК РФС разобрать эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита»

Константин Белов
Корреспондент
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«Факел» обратился в ЭСК РФС после домашнего матча 27-го тура против «Зенита» (1:1), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Воронежский клуб попросил Экспертно-судейскую комиссию разобрать эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» на 64-й минуте встречи, в котором защитник хозяев Сергей Божин упал в чужой штрафной площади после единоборства с игроком гостей Вячеславом Караваевым. Главный арбитр матча Алексей Сухой нарушения не зафиксировал.

«Факел» после 27-го тура набрал 28 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ . «Зенит» идет на первой строчке.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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