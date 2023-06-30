«Факел» продлил контракт с генеральным директором клуба Асхабадзе

«Факел» объявил о продлении контракта с генеральным директором клуба Романом Асхабадзе. Новое соглашение рассчитано на один год. Также воронежцы продлили на один год контракты спортивного директора Кирилла Котова и старшего селекционера Александра Самедова.

40-летний Асхабадзе занимает свой пост с июля 2019 года.

С 2013 по 2015 год он занимал аналогичную должность в «Спартаке», с 2015 по 2016 год — в «Бананце» (Армения).

«Факел» занял 14-е место в чемпионате России сезона-2022/23, команда осталась в РПЛ благодаря двум победам над «Енисеем» (1:0, 2:0) в стыковых матчах.