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Сегодня, 20:53

Дебютный гол Вады принес «Рубину» победу над «Факелом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Факел» — «Рубин».
Фото ФК «Факел»
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«Рубин» в гостях обыграл «Факел» в матче 9-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 85-й минуте забил новичок казанцев Валентин Вада. 27-летний аргентинец вышел на замену за 2 минуты до гола. Этот забитый мяч стал для него дебютным за «Рубин».

«Рубин» с 9 очками поднялся из зоны вылета и вышел на 12-е место в РПЛ. «Факел» с 5 баллами продолжает замыкать турнирную таблицу.

В следующем туре команда Рашида Рахимова дома примет «Краснодар». Игра пройдет 30 сентября. «Факел» на день позже на своем поле сыграет с «Сочи».

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
25 сент, 19:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
0:1
Рубин

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
4
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