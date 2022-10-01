Фанаты «Локомотива» после пропущенного мяча от «Урала» скандируют: «Увольняйте немцев из клуба»

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов открыл счет в гостевом матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива». Он отличился на 7-й минуте встречи.

Фанаты «Локомотива» после пропущенного мяча от «Урала» начали скандировать: «Увольняйте немцев из клуба».

Напомним, что главный тренером «Локо» является немецкий специалист Йозеф Циннбауэр.

«Урал» в онлайн турнирной таблице занимает предпоследнее место с семью очками. «Локомотив», набравший девять очков, идет на 12-й позиции.