Фанаты «Локомотива» после пропущенного мяча от «Урала» скандируют: «Увольняйте немцев из клуба»

1 октября, 19:20
Нападающий «Урала» Алексей Каштанов открыл счет в гостевом матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива». Он отличился на 7-й минуте встречи.
Фанаты «Локомотива» после пропущенного мяча от «Урала» начали скандировать: «Увольняйте немцев из клуба».
Напомним, что главный тренером «Локо» является немецкий специалист Йозеф Циннбауэр.
«Урал» в онлайн турнирной таблице занимает предпоследнее место с семью очками. «Локомотив», набравший девять очков, идет на 12-й позиции.
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Основные источники исследования