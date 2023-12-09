«Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в рамках 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) в субботу, 9 декабря. Матч пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Спартак» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также следить за игрой можно на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

Красно-белые набрали 27 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ. Самарский клуб с 29 баллами располагается на 5-й строчке.

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