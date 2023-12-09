Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:00

«Спартак» — «Крылья Советов»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в чемпионате России 9 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Гильермо Абаскаль, главный тренер ФК «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в рамках 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) в субботу, 9 декабря. Матч пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Спартак» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также следить за игрой можно на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

Красно-белые набрали 27 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ. Самарский клуб с 29 баллами располагается на 5-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
09 дек, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Крылья Советов

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе
«Будем стараться выйти в первую лигу». Интервью главного тренера крымского «Рубина»
Жена Зеленского попросила Запад не прекращать поддержку Киева
Появилось видео рейда военкомов ВСУ в санаторий Закарпатской области
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
Муж замгендиректора гимназии в Брянске подтвердил ее задержание
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
«Спартак» — «Крылья Советов»: видео голов
«Спартак» — «Крылья Советов»: Соболев удвоил преимущество хозяев на 8-й минуте
«Спартак» — «Крылья Советов»: Промес открыл счет на 2-й минуте матча
«Факел» — «Динамо»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
В «Спартаке» высказались о погодных условиях перед матчем с «Крыльями Советов»
В «Спартаке» прокомментировали слухи о назначении Рибалты на пост спортивного директора клуба
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Фассон объяснил стычку с Лантратовым в матче «Локомотив» — «Урал»

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» состоится: температура на стадионе «-12»