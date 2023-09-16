Федотов: «В первом тайме ЦСКА не хватало спортивной злости, во втором вышли на поле доказывать, что у нас есть дух»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча 8-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).

— Нас не было на поле в первом тайме. Мы были, но нам не хватало спортивной злости. Мы ее забыли в раздевалке. Нам катастрофически не хватало концентрации. Хорошо, что нам удалось забить гол до перерыва. Во втором тайме, после корректировок вышли на поле доказывать. В первую очередь болельщикам, что у нас есть дух. А удалено Роши — послужило дополнительным катализатором, чтобы это все заработало. Ребята показали страсть и мастерство. Создали моментов столько, сколько не создали, играя в большинстве.

После этой игры ЦСКА с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» находятся на второй строчке (15 очков).