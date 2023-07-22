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Сегодня, 16:29

Федотов рассказал о состоянии Виллиана Роши

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал травму защитника Виллиана Роши в матче против «Урала» (1:2) в первом туре РПЛ.

Бразилец получил повреждение на 32-й минуте встречи. Вместо него на поле появился 17-летний воспитанник ЦСКА Михаил Рядно.

«Сейчас сложно говорить, все покажет обследование. Он провел матч с «Зенитом», имея проблемы. Но Виллиан проявил футбольный героизм, что отыграл весь матч. Мы готовили его к «Уралу», но та старая проблема дала о себе знать. Так получилось, что у нас выбыли Дивеев, Агапов. Теперь Михаил (Рядно – прим.) себя проявляет, надо отдать ему должное. Ребята ему помогают, и он показывает достойный уровень футбола. Понятно, что сложно сразу разрывать РПЛ, но Мишка цепляется за свой шанс и помогает команде», – цитирует Федотова официальный сайт ЦСКА.

В следующем матче «Урал» 29 июля сыграет с «Пари НН», ЦСКА 30 июля встретится с «Ахматом».

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vladimir-fedotov-komanda-srazhalas-i-iskala-puti-no-ne-khvatilo-moshchi-v-atakuyushchey-linii/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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