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Сегодня, 16:35

Федотов высказался за возвращение РПЛ к системе «весна-осень»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил о желании вернуть систему «весна-осень» после матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0), во время которого была метель.

— Нужно ли переходить на систему «весна-осень»?

— Нужно делать какие-то шаги. Зима у нас не наступает неожиданно и мы знаем календарно время. В декабре с нашими погодными условиями тяжело играть. С переходом мы все равно будем цеплять какие-то подобные холодные дни, но играть будем на хороших газонах. Раньше было хорошее выражение: «Матч состоится в любую погоду». Понятно, что это было некомфортно для болельщиков, многое не получалось. Но был азарт, — сказал Федотов на пресс-конференции.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 17 матчах.

(Софья Грецкая)

РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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