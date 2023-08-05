Федун назвал атаку «Спартака» лучшей в РПЛ после ухода Малкома из «Зенита»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Рубином» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.

«Очень хорошая команда сформировалась еще в прошлом году. Сейчас добавили хороших игроков. Бонгонда — очень качественный футболист, которого не хватало в прошлые годы. Медина сегодня хорошо вышел. После ухода Малкома из «Зенита» «Спартак», пожалуй, лучший в атаке в РПЛ. Когда играет Джикия — это доброкачественная защита. При этом надо понимать, что «Рубин» — не тот, что играл пару лет назад в высшей лиге. Это команда, которая вышла из ФНЛ. Очень комфортный соперник для «Спартака», потому что имеет очень медленную, тяжелую линию защиты, от которой очень удобно убегать. Что команда и использовала. Все болельщики счастливы. Я тоже счастлив», — сказал Федун «СЭ»

«Спартак» набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда встретится с «Уралом».

«Рубин» пока не выиграл ни одного матча в лиге и с 2 очками находится на 10-й строчке. В 4-м туре РПЛ казанцы сыграют против «Ростова».