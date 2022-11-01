Андрей Федун остался доволен вторым местом «Спартака» по итогу первого круга РПЛ

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Брат бывшего председателя совета директоров «Спартака» Андрей Федун поделился впечатлениями от выступления московского клуба в первом круге чемпионата России.
«Я как болельщик «Спартака» крайне доволен игрой и результатом команды по итогу первой части сезона РПЛ. Я полностью удовлетворен вторым местом. Сможет ли «Спартак» побороться с «Зенитом» за чемпионство? Давайте просто посмотрим, что будет дальше. В нашей стране вторая половина чемпионата всегда сильно отличается от первой. Никто не знает, что будет со «Спартаком» и «Зенитом» через полгода», — приводит «Чемпионат» слова Федуна.
По итогам 15 туров «Зенит» с 39 очками уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на 2-й позиции (32 очка). Третье место занимает ЦСКА (29 очков).
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования